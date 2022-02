MpLibertas verso le amministrative, Gallina: "Abbiamo le soluzioni per salvare le imprese e le famiglie"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Assemblea regionale del partito. Stilato un bilancio verso le amministrative di Palermo. E' necessario un cambio di rotta con misure economiche adeguate per salvare imprese e famiglie. Siamo stati invitati nei tavoli politici nazionali, porteremo le nostre proposte per salvare le nostre Imprese e le nostre famiglie. Modificare i rapporti di forza nello spazio Europeo che si dia l’obiettivo della rottura della camicia di forza dei trattati che impongono l’austerity. Stiamo continuando a crescere con entusiasmo, tanti professionisti si stanno mettendo in gioco per la difesa del proprio territorio, con la voglia di trasmettere i valori moderati e civici. Il nostro impegno è quello di essere presenti nel territorio e più vicini ai cittadini. C’è tanta voglia di un partito civico - conclude il Segretario Nazionale - che sappia rappresentare al meglio una nuova piattaforma politica che rappresenti la nuova casa dei Moderati"