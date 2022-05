Movimento politico Libertas per la riqualificazione di Bellolampo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Negli ultimi giorni a Palermo si è discusso molto del problema dei rifiuti e del suo sovraccarico alla discarica di Bellolampo, ormai satura e prossima al collasso. Nel corso degli anni non è mai stato preso un provvedimento in merito a questa emergenza; in quanto l'aumento della tassa sui rifiuti, senza offrire un adeguato servizio, viene vanificato da un inadeguato controllo e da un servizio discontinuo. Tutto questo ha portato alla rovina e all’abbandono una delle città più belle d’Italia... la nostra amata Palermo.

Il movimento politico Libertas si oppone con pugno fermo a questo disastro, difatto proponendo la costruzione di un termovalorizzatore. Infatti si potrebbero trasformare i rifiuti in risorse giacché i rifiuti ritenuti idonei, vengono trasportati in speciali stabilimenti dove andranno nei termovalorizzatori (inceneritori moderni) generando calore (energia termica) che a sua volta produce vapore, utilizzato poi per generare energia elettrica tramite un generatore elettrico a turbina. Così facendo si riduce la quantità di discariche e la quantità di rifiuti.