Comunali, arriva il sì del Movimento 5 Stelle a Franco Miceli

Sì del Movimento 5 Stelle a Franco Miceli. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro virtuale tra Giuseppe Conte e i grillini palermitani. Un vertice durato una trentina di minuti. L’indicazione è stata confermata. Miceli sarà il candidato del centrosinistra a sindaco di Palermo.

Nella riunione online alla quale hanno partecipato deputati, senatori, consiglieri comunali palermitani e il leader del Movimento, Conte, è arrivato il via libera definitivo al presidente del consiglio nazionale degli architetti. Era una conferma attesa dopo che, già domenica scorsa, il capo del Movimento Cinque Stelle aveva ribadito la ‘linea progressista’ per le elezioni di Palermo. Ora si aspetta una conferenza stampa di Miceli, probabilmente già oggi.

"Da parte dei parlamentari e dei consiglieri comunali 5 Stelle - si legge su Ansa.it - è stata ribadita la volontà di dare un segno di discontinuità rispetto all'amministrazione comunale uscente e per rafforzare la lista non soltanto è stato chiesto il massimo impegno da parte di tutti, ma anche l'apertura alla società civile. Dunque, non è detto che i candidati saranno scelti soltanto con votazioni online aperte agli iscritti al M5S. Al telefono Franco Miceli non risponde, ma non è escluso che oggi ci possa essere una riunione tra Pd, Sinistra Civica Ecologista, M5s e tutti coloro che si identificano nel perimetro di Miceli e poi una conferenza stampa del candidato sindaco".