Morta Mariella Patti, candidata al consiglio comunale con la Dc Nuova

Si è arresa alla malattia a pochi giorni dal voto. Maria Patti, conosciuta come Mariella, è morta ieri a tarda sera, all'età di 63 anni a causa di un tumore. La donna era candidata al consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative, in programma il 12 giugno, per la Dc Nuova. Nonostante le condizioni di salute, Patti aveva partecipato a diversi appuntamenti della campagna elettorale del suo partito. "Buongiorno e buon lavoro a tutti voi. Anche io sono al lavoro, sempre e malgrado tutto... mantengo gli impegni... ma questo voi lo sapete già", aveva scritto lo scorso 11 maggio su Facebook. "Un pensiero particolare l'ho rivolto alle tante donne che, come me, hanno trovato sulla loro strada un formidabile nemico da combattere", aveva aggiunto sui social dopo la serata in cui la Dc Nuova aveva presentato le candidature.

Cuffaro: "Abbiamo perso un'amica"

"Abbiamo perso un'amica, una donna che aveva deciso di sposare il progetto politico e che fino all'ultimo si è spesa per il partito - dichiara Totò Cuffaro -. Leale, corretta, sempre pronta ad aiutare gli altri e a sostenere i giovani. Donna combattiva, di grande forza e passionalità che non si è mai fermata davanti a nulla, superando le difficoltà e invitando chi le era accanto a non arrendersi mai. Mariella, la Dc da oggi si sente orfana, abbiamo perso un'amica e, grazie alla sua esperienza politica, un'importante punto di riferimento per i tanti giovani. Alla famiglia e alle figlie giungano le più sentite condoglianze da tutto il partito".

Il cordoglio sui social

Diversi i messaggi di cordoglio per la scomparsa della donna. "Sempre insieme da bambine e unite ancora. L'Amore del Signore ha rinforzato il nostro affetto: mi mancherai tantissimo in questa Terra, mi mancherà il tuo sorriso, i tuoi abbracci, il tuo affetto profondo, ma ringrazio il nostro Padre Dio che ti ha messo nella mia vita quale dono meraviglioso. Ti ho voluto bene e sempre te ne vorrò: questo non è un addio, ma è solo un arrivederci per quando, in Paradiso, ci rivedremo e, questa volta, sarà per l' eternità, carissima amica speciale e sorella mia in Cristo", è il pensiero di Annamaria Gambino. "Sei andata via in silenzio, lasciando tutti sgomenti, ci mancherai tantissimo, veglia sui tuoi figli", è l'omaggio di Maurizio Sulli.