Ministro Orlando a Palermo per spingere Miceli: "Lagalla? Grave la sua assenza alle celebrazioni di Capaci..."

"Oggi a Palermo si gioca una partita cruciale. Col Pnrr siamo di fronte al più grande investimento economico dai tempi del Piano Marshall e la domanda che ci dobbiamo porre è qual è il sindaco più adeguato a vincere questa sfida". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando parlando ieri sera, a Villa Filippina, a Palermo, a un'iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli.

"E' molto grave che un candidato sindaco (Lagalla ndr) non sia andato alle celebrazioni per il trentennale della strage di Capaci, e lo dico da ex ministro della Giustizia - ha aggiunto -. E questo ci deve far riflettere anche sul fatto se non sia un po' colpa nostra, se non si sia abbassata la guardia su un tema che rischia di essere cruciale sulla possibilità di spendere le risorse che arriveranno. Perché certo non ci sono più le stragi, non c'è più il sangue nelle strade, ma gli interessi economici che hanno prodotto quelle stragi sono ancora la e non sono stati purtroppo sconfitti".

Orlando ha insistito in merito alla questione dell'appoggio dell'ex presidente della Dc Nuova Totò Cuffaro al candidato del centrodestra Roberto Lagalla. "Al di là dell'indicazione morale - ha detto - c'è da interrogarsi su un fatto: conviene a Palermo far sdoganare interessi che erano stati messi fuori gioco? E funzionale a una realtà che deve attrarre investimenti, che deve spendere risorse, rimettere in pista questi interessi? Non mi riferisco al fatto che uno sia stato condannato, io sono per la riabilitazione, il tema è che è stato condannato per una contiguità con quegli interessi e riportarli in gioco non è solo sbagliato, immorale, è non conveniente per chi vuole che questa città stia dentro la competizione che si realizzerà nei prossimi anni".

Orlando ha poi risposto alle domande dei cronisti sulla vertenza Almaviva che a Palermo riguarda 534 lavoratori. Il tavolo ministeriale è stato convocato per il 9 giugno. "Abbiamo convocato il tavolo lavorando, perché queste vicende non si risolvono facendo dichiarazioni - ha detto -. Abbiamo costruito le condizioni per avvicinare le posizioni dei diversi soggetti interessati. Faremo una proposta alla convocazione del tavolo ma nutro un ragionevole ottimismo e penso che ci possa essere una soluzione che non lasci indietro nessuno. Stiamo ancora lavorando sui dettagli e affinando qualche particolare tecnico con Covisian, con Ita e con Almaviva ma diciamo così: il cerchio può chiudersi positivamente o comunque riducendo l'impatto al minimo cosa che non era per nulla scontata".