Elezioni, Miceli illustra il suo programma: "La destra litiga, noi abbiamo le idee chiare"

Il candidato sindaco della coalizione progressista, Franco Miceli, ha illustrato il suo programma con una serie di brevi filmati pubblicati sulla sua pagina Facebook. Il primo ad essere messo in rete affronta il tema della disoccupazione e delle iniziative che Miceli intende prendere come sindaco per favorire lo sviluppo economico della città attraendo investimenti dall’Italia e dall’estero e favorendo la crescita dell’imprenditoria locale, in particolare giovanile.

“Oltre agli incontri diretti con i cittadini – spiega Miceli – utilizzerò anche FB per far conoscere le mie idee e i miei progetti. Vorrei che il confronto elettorale si basasse su questi argomenti, ma risulta difficile con il candidato della destra, Roberto Lagalla, che dichiara candidamente di non aver proposte per Palermo perché deve ancora studiare”.

“La destra sa solo discutere della ripartizione degli incarichi e Lagalla, al solito, rinvia solo a dopo le elezioni la scelta di qualche assessore sulla base delle competenze. Ed è la stessa destra che a livello regionale si azzuffa sull’avvincente tema se ricandidare o meno Nello Musumeci, e nel frattempo non riesce a impiegare i finanziamenti europei con il rischio che la Sicilia sia alla fine costretta a restituire a Bruxelles due miliardi e mezzo di euro”.