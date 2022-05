Miccichè: "Sostituire Orlando non sarà facile, quante nottate per trovare il candidato..."

C'è spazio per una parentesi dedicata alle trattative interne al centrodestra per la scelta del candidato sindaco di Palermo alla Conferenza internazionale dei procuratori generali, in corso oggi e domani a Palermo. Protagonista il presidente dell'Assemblea regionale siciliana e leader di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, durante il suo intervento di saluti, in occasione della Conferenza internazionale dei procuratori generali, in corso oggi e domani a Palermo. Seduto accanto al sindaco uscente, Leoluca Orlando, e rivolto alla platea internazionale Miccichè ha detto: "Scusate la voce ma in questa ultima settimana abbiamo dovuto scegliere il candidato sindaco. Per la legge non può ricandidarsi e sostituire Orlando non è facile. Per cui in questi giorni abbiamo fatto nottate per poter scegliere un'alternativa all'attuale sindaco di Palermo".

fonte Adnkronos