Salvini a Palermo prova a ricomporre il centrodestra: "Meglio un candidato piuttosto che quattro"

"L'importante sarebbe avere un candidato non quattro. Io ho espresso un desiderio, decideranno i palermitani". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi pomeriggio al suo arrivo in un hotel in centro a Palermo, a proposito delle amministrative nel capoluogo siciliano e trattative in corso nel centrodestra per la scelta del candidato sindaco. Al momento in corso restano in quattro: Francesco Scoma (Lega), Roberto Lagalla (Udc), Carolina Varchi (FdI) e Totò Lentini per gli autonomisti.

Salvini è atteso domani mattina in aula bunker all'Ucciardone per il processo Open Arms nel quale è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito lo sbarco ai profughi soccorsi dalla nave dell'ong, quando era ministro dell'Interno, nell'estate del 2019. Salvini, a Palermo, incontrerà anche la classe dirigente della Lega. "Non ho timori che non si trovi l'unità nel centrodestra. Tutto è possibile, basta volerlo", ha detto rispondendo ai cronisti a proposito delle spaccature interne al centrodestra sulla corsa a Palazzo delle Aquile. "Ho chiesto di coinvolgere tutti, se qualcuno poi si tira fuori per conto suo è una scelta sua", ha poi aggiunto a chi gli chiedeva se il vertice in programma martedì prossimo per cercare una sintesi sul candidato sindaco vedrà la presenza anche di FdI.