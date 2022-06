Mariella Maggio e Giovanni Guarneri: un video per parlare dei temi ambientali di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un video per parlare delle loro posizioni sull’ambiente. Dai parchi cittadini alla gestione dei rifiuti, passando per la questione spiagge e mare, così come del fiume Oreto. Tante risposte che hanno dato Mariella Maggio e Giovanni Guarneri, candidati rispettivamente al consiglio comunale e alla quarta circoscrizione di Palermo per Sinistra civica ecologista, ma anche iscritti a Legambiente. Una discussione che potete scaricare tramite questo link su WeTransfer e che i candidati mettono a disposizione dei media e del pubblico degli elettori: https://we.tl/t-UAfKHQVUTL