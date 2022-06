Manifesti di Forza Italia con Riina che fa il segno del cuore: il collettivo Offline colpisce ancora

Il primo attacco è rivolto a Forza Italia (che per l'occasione diventa “Forza mafia”) e al candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla, con il volto del capomafia Totò Riina - che unisce le dita formando un cuore - associato ai manifesti del partito di Silvio Berlusconi. Il secondo invece è diretto alla Democrazia cristiana, rinominata “Democrazia collusa”, con il claim: "Rimuove le macchie più ostinate dalla tua fedina penale e fa sbiancare gli elettori". E' l’ultima trovata dei componenti del collettivo Offline corp che di notte sono entrati di nuovo in azione per tappezzare la città a poco più di 10 giorni dal voto per le amministrative.

I primi manifesti erano comparsi circa una settimana fa, quando negli spazi riservati ai manifesti elettorali del centro e della Kalsa sono comparse delle locandine. Una con la figura di Vittorio Mangano, l’ex stalliere di Arcore, accanto al logo di “Forza mafia”, e l’altro con una Fiat 126 rossa, l'auto rubata da Gaspare Spatuzza e successivamente riempita di tritolo per uccidere il giudice Paolo Borsellino, e lo slogan rivisitato di un detersivo per indumenti: “Quando vai a votare, ricordati chi è Stato”. Sotto un estratto di Wikipedia sul procedimento penale, ancora in corso, nei confronti di Berlusconi e Marcello Dell’Utri come mandanti delle stragi di via D’Amelio e Capaci.

Cinque giorni prima in via Maqueda, vicino al Teatro Massimo, in via Torino ma anche in piazza Bellini (a due passi quindi da Palazzo delle Aquile) e in via Roma erano comparsi gli slogan provocatori "Forza mafia" e "Democrazia collusa" accompagnati dalla rivistazione dei loghi di Forza Italia e della Democrazia cristiana. L'azione dopo la polemica scatenata dall'ex giudice Alfredo Morvillo e da Maria Falcone sui cosiddetti "impresentabili" nelle liste elettorali.