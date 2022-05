"Forza mafia" e "Democrazia collusa": collettivo affigge manifesti con scritte provocatorie

"Forza mafia" e “Make mafia great again” ("facciamo tornare grande la mafia" ndr): queste le scritte sui manifesti che si rifanno ai loghi di Forza Italia e Dc nuova (definita "Democrazia collusa") che sono stati affissi nella notte in diverse strade del centro. Sui muri, sulle fermate dei bus ma anche sugli spazi destinati proprio alla pubblicità elettorale. Gli slogan provocatori sono comparsi in via Maqueda, al Massimo, in via Torino ma anche in piazza Bellini (a due passi quindi da Palazzo delle Aquile) e in via Roma.

Dietro al gesto pare che ci sia il collettivo artistico “Offline Corporation”, gesto che arriva pochi giorni dopo la polemica scatenata dall'ex giudice Alfredo Morvillo e di Maria Falcone sui cosiddetti "impresentabili" nelle liste elettorali. Destinatari del messaggio - di cui né Falcone né Morvillo hanno fantto esplicitamente i nomi - sono coloro che, come il candidato sindaco del centrodestra Roberto Lagalla, a parere dei due, non avrebbero rifiutato "certi endorsement", come quelli dell'ex presidente della Regione Totò Cuffaro, a capo della Nuova Dc, condannato in via definitiva per favoreggiamento a Cosa nostra, e dell'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

“Comprendo le esigenze di copione elettorale - commenta il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla - del candidato di quella sinistra a cui faceva riferimento quell’antimafia di facciata oggi alla sbarra. Piuttosto che prendere le distanze dai vandali che hanno imbrattato la nostra città, denunciando le volgari illazioni contenute nei manifesti, si diletta ad additarmi come male assoluto di Palermo. L’ennesima caduta di stile da parte di chi, privo di contenuti e idee, tenta di delegittimare l’avversario politico pur di ottenere un briciolo di visibilità. Chi ha affisso quei manifesti offensivi e denigratori - conclude l'aspirante primo cittadino - è un mascalzone, un provocatore, un portatore sano di ignoranza. Vergogna”.

“Questa è purtroppo l’immagine che Palermo rischia di dare di sé al mondo e che ci riporta a 30 anni fa - dice il candidato sindaco della coalizione progressista, Franco Miceli -. La responsabilità – ha osservato Miceli - è di Roberto Lagalla, perché è lui che pur di racimolare qualche voto ha richiamato in servizio personaggi che hanno fatto tanto male a Palermo e alla Sicilia. Ma sono certo che la maggioranza dei palermitani vuole invece guardare avanti e costruire tutti insieme una città migliore”.

Chi ci sia invece dietro al collettivo è ancora un mistero. Quello che si sa è che sono persone che gravitano all'interno dei centri sociali e nel mondo degli autonomi e degli studenti. Pare che ci sia un'altra azione programmata proprio per il 23 maggio e che dopo questa usciranno allo scoperto.