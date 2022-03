Comunali, il M5S trova la quadra: fumata bianca sulla candidatura a sindaco di Franco Miceli

Il Movimento 5 Stelle trova la quadra e sulla candidatura a sindaco di Franco Miceli arriva la fumata bianca. E' quanto emerge al termine del vertice fra l'ex premier Giuseppe Conte e gli esponenti locali dei pentastellati (deputati nazionali, regionali e consiglieri comunali palermitani), che ieri avevano chiesto un rinvio della riunione di coalizione per appianare le divergenze.

Il confronto da remoto con Conte - quasi due ore su piattaforma Zoom - è servito a sciogliere alcuni nodi interni, in particolare la volontà espressa da alcuni grillii refrattari alle alleanze, che avrebbero voluto correre da soli con un candidato di bandiera come Giampiero Trizzino. Il deputato regionale però, intervenendo davanti a Conte, si è detto disponibile a fare un passo indietro in presenza del sì di tutto il movimento alla candidatura del presidente nazionale dell'Ordine degli Architetti. Che già aveva avuto il via libera dalla componente vicina al deputato nazionale Adriano Varrica (presente alla riunione). Tutte le altre posizione, da un'eventuale allargamento al centro della coalizione alle consultazioni online, sono "evaporate".

Conte ha sentito tutti i partecipanti e poi ha tirato le conclusioni. Ovvero avanti con il fronte progressista costruito a Palermo nei mesi scorsi all'interno del centrosinistra. Uno schema, ha precisato il presidente del M5S, coerente con il percorso nazionale che vede i pentastellati andare a braccetto con il Pd. Su Franco Miceli, unico nome sul tappeto durante la riunione, c'è stata così la convergenza di tutti. Ora manca solo il passaggio formale, che arriverà da qui a pochi giorni.

Domani intanto potrebbe esserci il secondo sì a Franco Miceli, quello cioè del Pd, che riunirà l'assemblea provinciale alla presenza del responsabile nazionale Enti locali Francesco Boccia.