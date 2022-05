Elezioni comunali e referendum del 12 giugno, ecco la lista degli scrutatori a Palermo

La Commissione Elettorale Comunale, nei giorni scorsi, ha pubblicato la lista degli scrutatori al termine di un sorteggio in adunanza pubblica presso gli uffici dell'Elettorato di piazza Giulio Cesare 52. Le nomine saranno notificate agli interessati presso il proprio domicilio. In caso di grave impedimento gli scrutatori sorteggiati dovranno comunicare entro 48 ore dalla notifica all'indirizzo mail: presidentiscrutatori@comune.palermo.it la propria indisponibilità, al fine di poter consentire all'ufficio elettorale eventuali sostituzioni che verranno notificate non oltre il terzo giorno antecedente la votazione del 12 giugno 2022. La nomina è valida anche in caso dell'eventuale turno di ballottaggio del 26 giugno 2022.

Ecco la lista pubblicata sul sito del Comune. Non vengono forniti nomi e cognomi per esteso, per questioni di privacy, ma soltanto le iniziali e la data di nascita.