Con "Prima l'Italia" prende quota la candidatura di Cascio, ma Fdi tira dritto: "Avanti con Varchi"

"Abbiamo spinto noi Matteo Salvini a compiere questa scelta: 'se cambi il nome noi aggreghiamo tutti', gli abbiamo detto. Per questo ritengo che il suo sia un gesto di grande generosità e coraggio". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, in merito a "Prima l'Italia": il nuovo contenitore politico lanciato dalla Lega a partire dalle Amministrative di Palermo, che darà vita nei prossimi giorni anche al gruppo parlamentare di Sala d'Ercole.

"Francesco Cascio - ha aggiunto Miccichè - è il nostro candidato sindaco a Palermo, lo ufficializzeremo nei prossimi giorni". Per il via definitivo a Cascio si attende comunque una riflessione finale con i vertici del partito. Venerdì, intanto, tornerà a Palermo la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli per una riunione con i dirigenti siciliani.

Sul tavolo dei partiti che si riconoscono in questo nuovo contenitorio politico - Lega, Fi, Udc, Nuova Dc, Cantiere popolare e Autonomisti - ci sono tre nomi: Francesco Cascio, Roberto Lagalla e Francesco Scoma. L'ipotesi di una convergenza del centrodestra sull'ex presidente dell'Ars, che in queste ore sta prendendo quota, "non influisce" nella macchina organizzativa di Fratelli d'Italia che tira dritto su Carolina Varchi.

Lo riferiscono alla Dire fonti del partito di Giorgia Meloni, sottolineando che la candidatura di Cascio "è di assoluto livello", ma che "nulla cambierebbe" se l'ipotesi dell'ex presidente dell'Ars, lanciata da Forza Italia, dovesse concretizzarsi.

I meloniani nelle ultime ore continuano il lavoro pancia a terra al fianco di Varchi e domani a Palermo arriveranno il capogruppo FdI alla Camera, Francesco Lollobrogida, e un altro big del partito, Ignazio La Russa, per sostenere la candidatura della deputata alle Comunali.