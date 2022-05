"La rinuncia della candidata è arrivata fuori tempo massimo": riammessa la lista Pd alla quarta circoscrizione

La Commissione elettorale circondariale (Cecir) ha riammesso la lista del Pd alla quarta circoscrizione.

La rinuncia della candidata donna (Loredana Faja), che aveva fatto scendere la lista sotto il quorum, è stata presentata oltre il limite previsto. La Cecir ha dato l'ok alla lista togliendo due candidati uomini (Schiera e Sanfilippo) e ripristinando così il rispetto delle quote rosa.

A darne notizia è Antonio Ferrante, presentatore delle liste del Partito democratico per le elezioni amministrative: "La commissione elettorale ha approvato la lista per la quarta circoscrizione di Palermo, il Pd sarà presente su tutto il territorio. Voglio ringraziare Antonino Bongiovanni, Marco Guerriero e Antonio Rubino per l'impegno costante e instancabile in queste ore concitate, profuso esclusivamente al bene del nostro partito e della coalizione che ha permesso di ottenere questo importante risultato".