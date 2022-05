Il sostegno di Cuffaro e Dell'Utri a Lagalla, parla Orlando: "Salvini, Meloni e Miccichè hanno fatto le comparse"

"Cosa nostra non c'entra ma non accetto che Cuffaro e Dell'Utri, che non hanno un ruolo politico perché non possono averlo, scelgano il candidato sindaco di Palermo e che di fronte a loro Salvini, Meloni e Miccichè siano tre comparse. Tutto questo è inquietante e questo messaggio qui sarà utilizzato dalla mafia non prima, ma dopo".

Lo ha detto il sindaco uscente Leoluca Orlando nel corso di un convegno organizzato dall'Ordine degli psicologi di Sicilia nel trentennale delle stragi sul contributo della psicologia nel contrasto alla mafia e registrato da Radio Radicale. Inserendosi così nel solco di quanto già detto da Alfredo Morvillo e Maria Falcone.

Orlando, invitato per formulare i saluti istituzionali, dopo una sollecitazione dell’ex magistrato Gioacchino Natoli sull'ormai famosa polemica che s'innescò con Giovanni Falcone, accusato di "tenere le carte nei cassetti" riguardanti Salvo Lima, a evento inoltrato ha detto la sua sul ruolo di Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri nel gioco delle candidature alle Comunali.

"La mafia in questa vicenda non c'entra - ha sottolineato - ma se modifichi le regole del gioco, è evidente che hai prestato il fianco alla mafia, che in questo momento si sente rassicurata. Tutto questo è devastante e a destabilizzare non sono le loro condanne per mafia, ma il fatto che abbiano costretto Meloni, Salvini e Miccichè a ritirare i loro candidati con i manifesti già in piazza".