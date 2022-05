Lagalla fa tappa allo Zen, la preside Lo Verde invita i genitori degli alunni della scuola a partecipare: è polemica

"Domani (oggi per chi legge, ndr) il candidato sindaco Lagalla sarà presente davanti alla scuola Falcone per ascoltare i bisogni del quartiere. Mi farebbe piacere se ci fossi". A firmare il messaggio, inviato poi via WhatsApp anche ai genitori degli alunni che frequentano l'istituto, è la dirigente scolastica Daniela Lo Verde. Un fatto che non è passato inosservato e che, al contrario, è stato sollevato da Mariangela Di Gangi, candidata al Consiglio comunale con la lista Progetto Palermo che sostiene Franco Miceli.

"E' un fatto gravissimo - dice Di Gangi - per tanti motivi, anche formali: la dirigente Lo Verde ha scritto un messaggio elettorale ai propri amici, o ai genitori della scuola dei cui contatti è in possesso in quanto funzionaria pubblica? In quest'ultimo caso si tratterebbe di una violazione della privacy da perseguire in ogni sede. Ancora, si rende conto la dirigente pubblica Daniela Lo Verde del suo obbligo di terzietà politica durante una campagna elettorale?"

"E' paradossale - prosegue Di Gangi - che di questa terzietà e apertura al confronto abbiano sentito l'esigenza le scuole private che hanno invitato tutti i candidati a un dibattito e non una dirigente pubblica che scambia la scuola che dirige per il salotto di casa sua. Ce n'è abbastanza per chiedere l'avvio di una ispezione ministeriale. E per finire, davanti ai cancelli della scuola Falcone, l'ex assessore alla scuola pubblica Lagalla, sarà accompagnato dagli amici dei suoi amici condannati per mafia Cuffaro e Dell'Utri?"

Ad inoltrare i messaggi ricevuti dalla Lo verde alla Di Gangi, sono stati alcuni genitori dello Zen e insegnanti della "Falcone" che non hanno gradito l'invito a partecipare alla tappa elettorale del candidato sindaco del centrodestra nel quartiere.