Festino, Orlando replica a Lagalla: "Abbia il pudore di non speculare su un momento di preghiera"

Non sono passate nemmeno 24 ore che arriva la replica, secca e stizzita, di Leoluca Orlando al candidato sindaco Roberto Lagalla sul tema del Festino. "In merito al Festino di Santa Rosalia - dice l'attuale primo cittadino - si leggono dichiarazioni che non corrispondono al vero. Già da tempo, infatti, l'amministrazione comunale è impegnata nell'organizzazione del Festino che è patrimonio della nostra città. Si stanno, quindi, definendo gli aspetti organizzativi che saranno presto presentati".

Ieri infatti l'esponente del centrodestra aveva postato sulla sua pagina Facebook una sua foto davanti alla Santuzza con una promessa: "Tra qualche settimana festeggeremo la nostra Santuzza. Dopo due anni di assenza, Palermo e Santa Rosalia avranno il loro Festino. E' l'impegno solenne che prendo con tutti voi, qui davanti al santuario di Monte Pellegrino. Cominceremo a lavorarci fin da subito". Poi la frecciata all'attuale governo cittadino: "Ho l'obbligo di informarvi sullo stato dell'arte: gli attuali inquilini di Palazzo delle Aquile non hanno ancora mosso un dito. Non c'è nulla di organizzato. Non hanno stanziato un euro. Forse, perché sanno che non saliranno più sul carro. Il lascito della sinistra alla città: zero soldi per Santa Rosalia".

Dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso a Orlando: "Se qualcuno vuole fare passare il messaggio che l'amministrazione comunale lascerà i palermitani senza Festino - precisa il sindaco - si sbaglia di grosso. Si abbia il pudore di non speculare su un momento di festa, preghiera e aggregazione che appartiene alla storia e alla tradizione della nostra città solo per tentare nervosamente di racimolare qualche voto in più".