Dalla Lega all'accordo con Ingroia, il colpo ad effetto di Francesca Donato: "Io candidata a sindaco trasversale"

Dalla Lega all'accordo politico con l'ex magistrato antimafia Antonio Ingroia: nello spazio di un anno Francesca Donato, è uscita non senza polemiche dal Carroccio, si è candidata a sindaco da indipendente e adesso ha sorpreso tutti con un colpo ad effetto. L'eurodeputata - balzata agli onori della cronaca durante il picco della pandemia per le sue posizioni "No vax" e "No green pass", ultimamente anche per aver messo in discussione la strage di Bucha - non ci sta ad essere etichettata: "Io di centrodestra? No, sono trasversale e l'intesa con Ingroia lo conferma".

L'ex candidato premier di sinistra, con il suo movimento Azione Civile, "ha espresso la volontà di sostenere la mia candidatura a sindaco e di questo ne sono estremamente lunsingata". Così dice Donato, annunciando che domani Ingroia interverrà - molto probabilmente da remoto - alla presentazione della lista Rinascita Palermo e degli assessori designati. Tra questi c'è Nadia Lo Bosco, presenza costante nella campagna elettorale di Francesca Donato, che avrà la delega alle Attività produttive. "Al di là delle elezioni - afferma Lo Bosco (nella foto dentro all'articolo) - continueremo ad impegnarci per dare il nostro contributo al miglioramento di Palermo".

Le fa eco Donato che, nella scelta della squadra di assessori designati (oltre a Lo Bosco ci sono il docente di Filosofia ex grillino Giorgio Armato, il professore universitario esperto di tematiche ambientali Silvano Riggio, la cantante Laura Mollica, l'ingegnere Fabio Davì e il vigile urbano Fabrizio Romeo), ha privilegiato "gente pragmatica". Perché, spiega, "abbiamo l'esigenza di ricominciare daccapo".

Cosa l'ha spinta a candidarsi a sindaco?

"Vivo a Palermo dal 1999 e mi sono innamorata di questa città, che ha un potenziale inespresso a causa di una cattiva gestione amministrativa. Ho fatto l'avvocato e l'imprenditrice e ho toccato con mano quanto qui sia difficile fare impresa rispetto al Nord, ad esempio del Veneto, dove ho vissuto con la mia famiglia. Mi sono candidata a sindaco perché ritengo necessario un cambio di approccio nell'amministrazione di questa città".

Chi c'è con lei in lista e come nasce l'intesa con Ingroia?

"Rinascita Palermo è una lista di candidati civici che rappresenta le varie categorie che operano in questa città: ci sono professionisti, imprenditori, dipendenti pubblici. Una compagine eterogenea, formata interamente da persone al debutto in politica. Gente che già lavora e non ha bisogno di trovare una collocazione con la politica, ma si propone in queste elezioni per mettersi al servizio della comunità. Che poi è un po' ciò che ho fatto io quando sono scensa in campo. L'avvicinamento a Ingroia è avvenuto in tempi recenti. L'ho apprezzato come magistrato nella sua azione di contrasto alla mafia e come avvocato, ad esempio nella difesa di Pino Maniaci. Tra noi due c'è stata subito una totale intesa di valori, obiettivi e programmi, tanto che il suo movimento Azione Civile ha spostato il manifesto di Rinascita Repubblicana che ho scritto".

No vax, no green pass, no euro: a cos'è che invece dice sì?

"Dico sì alla pace, di sicuro non sono una 'no pax'. A differenza di coloro che vogliono far fuori Putin e cancellare la Russia, io credo che la priorità sia ristabilire equilibrio geopolitico in Europa. Bisogna ridare all'Italia e all'Ue stessa una prospettiva di ripresa economica. Lo vogliamo capire che qui si rischia il tracollo totale? Oltre alla crisi energetica rischiamo una crisi alimentare, andiamo incontro a una carestia. Non ho mai detto di essere una 'no vax'. I vaccini ai miei figli li ho fatti. Questi contro il Covid però non sono vaccini efficaci. I dubbi in base al principio di precauzione sono confermati dai dati: i rischi ci sono. Sono e resterò contraria all'obbligo vaccinale, diretto o indiretto. E' una questione di libertà individuale e di tutela della salute. Il governo non può imporre il rischio di morire o di avere gravi lesioni. E' stato dimostrato che i vaccini non fermano il contagio".

Non teme che la politica dei "no" possa restringere il suo consenso elettorale?

"Il mio consenso elettorale non si basa su artifizi o su allineamenti al pensiero dominante pur di raccogliere consensi. Faccio della coerenza, dei valori contenuti nella Costituzione e nella Carta europea dei diritti dell'uomo il mio pilastro. Chi come me crede in questi valori, magari mi voterà. Non posso snaturarmi per far contenti tutti".

Lei ha detto che "Lagalla è ostaggio dei partiti" e che "Miceli è in continuità con Orlando". Eppure sembra una corsa a due con un terzo incomodo che potrebbe essere Ferrandelli. Che risultato si aspetta da queste elezioni?

"Il mio risultato sorprenderà molti. Contrariamente ai big - che hanno una macchina elettorale strutturata, tante liste, grandi portatori di voti e clientele consolidate - io conto sul voto d'opinione. E sono convinta che avrà un peso notevole in queste elezioni. Non si può votare un candidato a prescindere dai partiti che rappresenta. Le due cose non si possono scindere. I palermitani questo lo hanno capito. Siamo consapevoli che sarà dura, per questo stiamo lavorando per convincere gli indecisi a votare per noi. Vogliamo dare una chance a chi è sfiduciato dalla politica e dai partiti".

Anche lei stava in un partito, la Lega: perché ha deciso di uscirne fuori?

"Sono uscita dalla Lega perché non ho condiviso l'appoggio al governo Draghi e l'imposizione dell'obbligo vaccinale per alcune categorie. Al Parlamento europeo ho prima votato sì al green pass, rispettando l'indicazione del partito. Poi però me ne sono pentita, tanto che ho rettificato il voto. Ho capito che il problema ero io e me ne sono andata, ma non sono entrata in altri partiti.

Per quanto riguarda le Amministrative, in tempi non sospetti mi sono proposta alla Lega come sindaco di Palermo, avvertendo la necessità di costruire una candidatura credibile. Cosa che i partiti non fanno più. La scelta non doveva necessariamente cadere sul mio nome. Non ho avuto nessuna sponda, perché nessuno ha ritenuto di aprire un dibattito finalizzato a individuare un candidato civico. E questo è il motivo per cui mi sono candidata come indipendente".

Quali sono le priorità per Palermo?

"Innanzitutto la gestione dei rifiuti, la manutenzione stradale, le infrastrutture e il cimitero: vere e proprie emergenze che certificano il fallimento dell'amministrazione Orlando. Per superare le difficoltà la nuova Giunta deve essere affiancata da una squadra di esperti. Le ricette per risolvere i problemi ci sono: gli ingredienti sono competenza, capacità, volontà politica e disponibilità di spesa. Per quanto riguarda la mobilità, sono contraria al tram in via Libertà per un motivo molto semplice: è l'unica zona della città dove c'è un servizio di trasporto su gomma che funziona. Non ho invece una chiusura ideologica verso la Ztl che però, assieme alle isole pedonali, dovrebbe essere ricalibrata in base alla ricaduta che ha sulle attività commerciali. Il problema non è il provvedimento in sè ma l'area in cui si estende. Bisogna invece implementare la metropolitana, con nuovi collegamenti interrati che raggiungano ad esempio Mondello".

Come si risanano i conti del Comune?

"A priori non possiamo escludere l'ipotesi del dissesto. Carte alla mano ed esperti al fianco, bisogna verificare se c'è la possibilità oggettiva di uscire dalla situazione attuale. Il piano di riequilibrio fatto dalla Giunta Orlando è da cestinare, non si può basare tutto sull'aumento dell'Irpef. Detto ciò, o lo riformuliamo togliendo le spese inutili dal bilancio e incrementando le entrate senza toccare le aliquote Irpef, altrimenti ci sarebbe da dichiarare il dissesto. Meglio tirare una linea tra passato e futuro, anziché dare l'ok a un piano di riequilibrio vessatorio per i cittadini".

Com'è arrivata a mettere in discussione la strage di Bucha?

"Ho letto i report dell'Onu e di Amnesty International: i crimini di guerra in Ucraina ci sono da otto anni e prima dell'invasione russa è stato dimostrato che li hanno compiuti gli ucraini. Le immagini di Bucha non convincono solo me, ma anche vari esperti. Non metto in dubbio che quelle persone siano morte, ma il modo in cui i cadaveri erano disposti. Mi sono venuti dei dubbi... per questo ho chiesto da parlamentare europea un'idagine internazionale. L'indomani l'ha chiesta pure il segretario generale della Nato. Servono elementi concreti per contrastare la posizione del governo russo".