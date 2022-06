Comunali, venerdì 3 giugno il candidato sindaco Ciro Lomonte ospite di PalermoToday

Quinto appuntamento con le interviste di PalermoToday ai candidati sindaco. Domani, venerdì 3 giugno, tocca a Ciro Lomonte che sarà ospite della redazione in diretta Facebook a partire dalle 10.30.

L'obiettivo dell'intervista è far conoscere ai cittadini-elettori i programmi e i progetti per Palermo, provando ad andare oltre il "brusio" del rush finale della campagna elettorale per le Comunali del 12 giugno prossimo. La diretta Facebook si affianca alle classiche interviste testuali e ai resoconti video: un unico format su due diverse piattaforme digitali (sito e social) - mediato dai giornalisti di PalermoToday - che affronterà senza pregiudizi e con equidistanza sia gli aspetti politici legati a questa campagna elettorale sia gli adempimenti in capo all'a nuova amministrazione comunale.

Il ciclo di incontri culminerà il 7 giugno con un confronto fra tutti e sei gli aspiranti alla carica di primo cittadino (Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco Miceli), che verrà organizzato dalla redazione di PalermoToday.