Lunedì l'insediamento di Lagalla, scatta il toto-nomi per la Giunta: Cascio vicesindaco vacilla

Lunedì alle 9,30, a Palazzo delle Aquile, si svolgerà la cerimonia di insediamento del neo sindaco Roberto Lagalla. Da quel momento in poi il successore di Leoluca Orlando diventerà operativo e potrà firmare determine e ordinanze sindacali, ma non avrà ancora al suo fianco i componenti della Giunta.

I partiti di maggioranza sono in fibrillazione ed è già scattato il toto assessori. Le caselle da coprire sono undici. Lagalla è stato chiaro: verranno nominati assessori che hanno esperienza e competenza. Queste le due caratteristiche richieste dal neo sindaco, che dopo l'insedimento dovrà affrontare dossier criuciali per il futuro del Comune: dal bilancio all'emergenza cimiteri, solo per citarne due.

Ma quale potrebbe essere la composizione della nuova Giunta? Forza Italia, primo partito della coalizione, rivendica tre posti. Rispetto a quanto dichiarato a caldo da Gianfranco Miccichè, che dopo l'elezione di Lagalla ha fatto subito il nome di Francesco Cascio per la poltrona di vicesindaco, c'è una novità. La base del partito sarebbe contraria alla nomina di Cascio a vicesindaco. Il motivo? Le ritrosie sarebbero dovute all'apporto fornito da Cascio in termini di voti portati alla lista, pochi secondo alcuni maggiorenti del partito. Tanto che adesso il nome di Cascio potrebbe vacillare.

Salgono invece le quotazioni di Rosi Pennino per l'assessorato alle Attività sociali. Pennino, vicina a Miccichè, è la prima dei non eletti nella lista di Forza Italia (ha preso 713 voti). Anche Andrea Mineo spinge per entrare in Giunta, forte del successo ottenuto dal suo candidato: ovvero Natale Puma, ex consigliere di circoscrizione, che ha ottenuto 1.142 preferenze.

Forza Italia più che al posto di vicesindaco punta alla presidenza di Sala delle Lapidi con il veterano Giulio Tantillo, alla sua quinta consiliatura consecutiva, in pole position. I berlusconiani però dovranno fare i conti con Edy Tamajo, deputato regionale, riuscito nell'impresa di far eleggere 4 consiglieri su 7 del gruppo Sicilia Futura con Forza Italia. Ottavio Zacco, primo degli eletti per numero di preferenze in Fi e nell'intero Consiglio, potrebbe essere uno dei papabili. Ma i Tamajo-boys ambiscono anche ad un assessorato.

Fratelli d'Italia, che per il ruolo di vicesindaco ha indicato Carolina Varchi, potrebbe proporre Francesco Paolo Scarpinato o Giuseppe Milazzo per la presidenza del Consiglio. Nell'ipotesi di un secondo assessorato ci potrebbe rientrare anche Giampiero Cannella, coordinatore di Fdi per la Sicilia occidentale. Ma c'è anche la componente di Diventerà Bellissima, con Alessandro Aricò che sul tavolo delle trattative potrebbe far valere il risultato della neo eletta in Consiglio Germana Canzoneri.

Tornando alla composizione della Giunta, secondo le regole stabilite all'interno della coalizione prima del voto, un posto spetterebbe alle liste che hanno superato il 3,5%. Ciò escluderebbe Noi con l'Italia di Saverio Romano, che si è fermata al 3,35%: se venisse quindi rispettato il manuale Cencelli salterebbe la designazione di Antonello Antinoro. Prima L'Italia, che ha di poco superato lo sbarramento, prima del voto aveva designato Pippo Fallica ma non è escluso che i leghiesti possano virare su altri nomi.

Non è scontata nemmeno la conferma di Antonella Tirrito, in quota Dc Nuova; mentre Totò Lentini tiene il punto malgrado la sua lista, Alleanza per Palermo, come nel 2017, si sia fermata a poco più del 4%. L'Udc, partito di Lagalla, dovrebbe entrare in Giunta con un assessore avendo superato (seppur di poco) la quota del 3,5% prevista nel manuale Cencelli. Infine ci sarebbro i centristi con Toto Cordaro e i renziani di Davide Faraone. Entrambi non disdegnerebbero un posto in Giunta e sarebbero pronti a indicare dei tecnici condivisi da Lagalla.