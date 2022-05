"Le ragioni di un impegno": incontro di Sinistra Civica Ecologista al Nautoscopio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un incontro per raccontare l'impegno e le proposte per Palermo con Sinistra Civica Ecologista, in coerenza con i precedenti cinque anni di esperienza istituzionale. Si svolge sabato 14 maggio alle 17.30 al Nautoscopio (Foro Italico, di fronte Porta Felice) l'incontro con Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando, Marcello Susinno, Fausto Melluso - unici consiglieri che sono stati sempre nello stesso gruppo in Consiglio Comunale, nell'arco dell'intera consiliatura - e il candidato sindaco Franco Miceli. Saranno illustrate le ragioni e gli obiettivi della lista che correrà per le prossime elezioni amministrative. Sarà anche l'occasione per approfondire alcune prospettive programmatiche come la legalità, l'ambiente, i diritti delle donne, mobilità sostenibile, civismo, parità di genere, ecologismo, partecipazione, scuola, antimafia.