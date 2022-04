Corsa a sindaco, Miceli incontra Orlando a Palazzo delle Aquile: "Qui per conoscere i problemi della città"

Il sindaco Leoluca Orlando e l'intera Giunta hanno incontrato oggi pomeriggio nella sede di Palazzo delle Aquile il candidato a sindaco del centrosinistra Franco Miceli.“Un incontro - spiega Miceli - avvenuto su mia richiesta per conoscere problemi e criticità legati alla città, un passaggio necessario in questa fase di studio che precede la fase di effettiva programmazione. In questo modo le iniziative e le attività che andranno a trovare soluzioni alle emergenze della città potranno avviarsi sin dal primo giorno di mandato”. Sindaco e assessori hanno confermato "il sostegno alla sua candidatura, espressione di una esperienza che mette insieme sensibilità politica e competenze professionali" e nell'arco dell'intero pomeriggio hanno fornito un quadro aggiornato dei tanti progetti realizzati, delle prospettive e delle criticità dell'amministrazione comunale di Palermo.

"Un'esperienza - hanno aggiunto - che dopo anni di costante crescita realizzata a partire dal 2012 ha subito un brusco colpo legato alla pandemia e all'uscita dalla maggioranza di consiglieri comunali eletti col sindaco a primo turno. L'amministrazione comunale dopo due anni di pandemia sanitaria e politica potrà e dovrà finalmente proseguire e utilizzare le risorse per innovazione e investimenti strutturali che sono state ottenute. Resta come per le altre grandi città (Torino, Napoli, Roma e altre) l'esigenza per Palermo di un intervento mirato del governo nazionale superando così la condizione di diseguaglianza del trattamento riservato alla città di Palermo e consentendo di poter disporre di adeguate risorse umane e finanziarie. Palermo dovrà essere con sempre più forza la città dei diritti di tutti e di ciascuno e dovrà preservare e promuovere la sua conquistata credibilità e attrattività internazionale".