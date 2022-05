Illusione o reale cambiamento? Incontro con i candidati consiglieri comunali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 20 Maggio ore 17.30 a Villa Filippina il secondo di una serie di incontri, dal titolo Illusione o reale cambiamento, organizzati da Comitato Bene Collettivo e Comitato perPalermo, con i candidati a queste elezioni comunali per riflettere su ciò che porta ad un vero cambiamento di questa città al di là delle parole e delle promesse. Tra queste cose certamente il cambiamento, attraverso regole e strumenti, di un modo di amministrare che consenta ai cittadini e alle tante competenze presenti a Palermo di condividere una visione di sviluppo di questa città e di partecipare ai vari processi trasformativi (vedi per esempio questione tram e altra mobilità pubblica, ztl, verde urbano, raccolta differenziata, pulizia della città).

Ne discutiamo pertanto, per la prima volta nella storia delle elezioni comunali palermitane, con 22 candidati consiglieri comunali di tutti gli schieramenti per responsabilizzarli rispetto a questi processi di cambiamento (quali anche approvazione nuovo statuto, regolamenti di attuazione , ecc) che attengono al loro ruolo all’interno del consiglio comunale. Cercando di unirli nelle intenzioni seppur divisi nei vari schieramenti. Vi aspettiamo numerosi. Comitato Bene Collettivo Comitato perPalermo Vedi le nostre proposte sui gruppi fb comitato per il bene collettivo e perPalermo.