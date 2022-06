Sindaco, Heather Parisi si schiera con Francesca Donato: "Palermitani, non perdete quest'opportunità"

"Francesca Donato è una donna che ha il coraggio delle scelte difficili e ha dimostrato in più circostanze di stare dalla parte dei cittadini contro la politica corrotta e affarista. Per questa ragione mi auguro che abbia il massimo successo nelle prossime elezioni a Palermo, una città che amo come poche altre in Italia. Palermitani, non perdete questa occasione". Con queste parole la showgirl Heather Parisi ha consegnato ad un video il suo endorsment per Francesca Donato, l'europarlamentare indipendente in corsa per la poltrona più alta di Palazzo delle Aquile.

"Ho avuto la fortuna di intervistare Francesca Donato nel corso in una delle prime puntate di 'Heather Parisi Tv - continua - e ho apprezzato molto la sua semplicità, la sua schiettezza e le sue parole". L'iconica showgirl italo-americana interpreta in un video un piccolo monologo con le parole di Francesca Donato.

Entrambe hanno condiviso posizioni simili durante la pandemia Covid schierandosi apertamente prima contro il lockdown e successivamente contro i vaccini anti Covid. "Sono veramente grata ad Heather Parisi - afferma l'eurodeputata ex Lega - per il suo appoggio e per le parole di stima. Con lei ci siamo ritrovate sulle stesse posizioni nei tempi più difficili della pandemia, quando i nostri diritti e le nostre libertà erano costantemente compressi e sotto attacco. Mi auguro, se eletta sindaco di Palermo, di potermi avvalere della sua preziosa esperienza nel campo delle attività culturali, teatrali e dello spettacolo".