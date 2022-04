Il "Giusto resoconto": l'assessore Catania incontra la città a Villa Filippina

Un incontro con la città per fare un bilancio dell'attività istituzionale di questi ultimi anni. Giusto Catania, assessore al Comune di Palermo ed esponente di Sinistra Civica Ecologista, lancia un evento - sabato 9 Aprile dalle 10.30 a Villa Filippina - e "ci mette la faccia". Si farà il punto della situazione: cosa è stato fatto in questi anni e cosa ancora resta da fare. Gli obiettivi raggiunti, le difficoltà affrontate fra pandemia e crisi economica, gli errori commessi e i percorsi in itinere per proiettare Palermo nella sfida del futuro. Un modo per consegnare alle palermitane e ai palermitani un bilancio onesto e rigoroso dell'impegno pluriennale per la città.