VIDEO | Conte a Barcarello: "Indegno attaccare reddito di cittadinanza, introdurremo anche il salario minimo"

"Giuseppe, Giuseppe", è il coro con cui un capannello di sostenitori ha accolto il leader del Movimento 5 Stelle sul lungomare di Sferracavallo, per la prima tappa della due giorni al fianco del candidato sindaco di centrosinistra Franco Miceli. In vista delle Regionali: "Ci stiamo confrontando con il Pd, esperienza assolutamente inedita. Se è un modello esportabile per le Politiche? Per fortuna ancora c'è tempo"