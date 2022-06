Tour di Giuseppe Conte a Palermo per sostenere Miceli, da Ballarò a Sferracavallo passando dal Cep

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, torna a Palermo. L’ex premier farà tappa nel capoluogo siciliano lunedì 6 e martedì 7 giugno nell’ambito del tour delle città impegnate nelle prossime amministrative, per incontrare i cittadini e per sostenere il candidato sindaco Franco Miceli. Secondo le prime indiscrezioni durante la sua permanenza si terranno diversi incontri con la cittadinanza, tra cui due nei quartieri popolari, lo Sperone e il Cep. Prevista una visita anche al mercato di Ballarò e alla borgata marinara di Sferracavallo. Già definito un incontro sul tema della lotta contro le mafie per martedì sera a Villa Filippina.