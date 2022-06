Dal pranzo a Sferracavallo alla visita al mercato di Ballarò: c'è Conte a Palermo, il programma

Anche il leader del M5S, Giuseppe Conte, farà tappa a Palermo per la chiusura della campagna elettorale per le amministrative. Il 12 giugno il capoluogo siciliano è chiamato al voto e il Presidente del Movimento 5 Stelle non ha voluto far mancare il suo supporto ad una piazza importante come quella di Palermo.

Conte starà in città due giorni nei quali incontrerà, oltre ai candidati della lista M5S e al candidato sindaco della coalizione progressista Franco Miceli, anche cittadini ed esponenti del mondo civico e dell’imprenditoria. Lunedì 6 giugno atterrerà da Roma in mattinata per poi spostarsi alle 12.00 a Barcarello, vicino Sferracavallo, dove incontrerà le associazioni del luogo all’altezza di via Tritone-Via Barcarello. Dopo questo appuntamento, è previsto il primo incontro con Franco Miceli e le donne e gli uomini della lista cinquestelle candidati al comune e alle circoscrizioni.

Al termine del pranzo, dalla borgata marinara Giuseppe Conte si sposterà in piazza Ruggero Settimo, di fronte al Teatro Politeama, dove l’ex premier incontrerà i lavoratori ex Alitalia-Almaviva. Alle 16.30 ci si sposterà in seconda circoscrizione, alla Casa Museo di Padre Pino Puglisi e alle 17.30 ci sarà un incontro con la cittadinanza in seconda circoscrizione, nei pressi di piazzetta Anita Garibaldi.



Martedì 7 giugno Giuseppe Conte alle 10.00 sarà in piazza Borgo Vecchio e alle 11.00 si recherà al mercato storico di Ballaró (ingresso lato Porta S. Agata). Dopo pranzo, alle 16.30 il Presidente del M5S incontrerà i cittadini alla villetta Peppino Impastato a San Giovanni Apostolo (ex Cep). La due giorni di Giuseppe Conte si chiuderà martedì con il dibattito intitolato “Mafia e politica”, nell’ambito della scuola di formazione del Movimento 5 Stelle, incentrato sulla lotta alla mafia che si terrà a Villa Filippina alle 21.00, con ospiti Umberto Santino, Presidente del Centro siciliano di documentazione “Giuseppe Impastato” e Roberto Scarpinato, già Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Palermo.

Lunedì 6 giugno

- Ore 12:00 - Lungomare Barcarello (incrocio via Tritone-via Barcarello)

- Ore 13:00 Pranzo con Franco Miceli, candidati M5S e parlamentari Palermo

- Ore 15:30 Piazza Ruggero Settimo (di fronte Teatro Politeama), incontro con lavoratori ex Alitalia-Almaviva

- Ore 16:30 Visita alla Casa Museo di Padre Pino Puglisi

- Ore 17:30 Incontro con cittadini a Piazzetta Anita Garibaldi (Sperone)

Martedì 7 giugno

- Ore 10:00 in piazza a Borgo Vecchio

- Ore 11:00 Passeggiata mercato storico Ballarò (ingresso lato Porta S. Agata)

- Ore 13:30 Pranzo in locale "Moltivolti"

- Ore 16:30 Incontro coi cittadini alla villetta Peppino Impastato (CEP)

- Ore 21:00 Dibattito su “Mafia e politica” a Villa Filippina.