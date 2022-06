VIDEO | "'U papà' du reddito arrivò", applausi per Conte al Borgo: commercianti consegnano lettera sul superbonus

Per la prima tappa della seconda giornata palermitana, il leader dei Cinquestelle - in città in sostegno della candidatura di Franco Miceli - ha incontrato anche Giuseppe Piraino, l'imprenditore coraggio che aveva filmato con il cellulare chi gli chiedeva il pizzo