Amministrative 2022, Giuseppe Catalano presenta la sua candidatura a sindaco

"Dalle macerie ricostruiremo la nostra amata Palermo". Con queste parole l'architetto Giuseppe Catalano annuncia la propria candidatura a sindaco. Il professionista palermitano presenterà ufficialmente il programma sabato 2 aprile, alle ore 16, in via Emerico Amari 28, nella sede di un locale. In quest'occasione illustrerà le ragioni che lo hanno indotto a candidarsi

Una corsa, come precisa lo stesso candidato, che non sarà sostenuta da alcun partito e che si colloca al di là degli schieramenti tradizionali. Giuseppe Catalano correrà nella lista "Forza Palermo", che fa riferimento all'omonimo movimento civico che punta sul decentramento e sul ruolo delle circoscrizioni nel percorso di ricostruzione della città.

"So già che mi scontrerò con i dinosauri della politica, ma io ho le armi segrete: onestà e mani pulite", scrive in un post su Facebook il candidato sindaco. "Molti - scrive in un altro - fanno la campagna elettorale con i soldi, noi con le idee e con l'onestà". Ad appoggiare la candidatura anche il Movimento siciliano d'azione che condivide con "Forza Palermo" il progetto elettorale e il programma.