VIDEO | Giorgia Meloni a Palermo tira la volata a Lagalla: "E' il più competitivo, qui degrado pure dopo la morte"

La leader di Fratelli d'Italia non fa mancare il suo endorsement all'ex rettore. E sulle prossime Regionali conferma la fiducia a Musumeci: "Deve restare il candidato del centrodestra, non c'è ragione per non riconfermarlo". Il Reddito di cittadinanza? "E' l'idea di una politica che vuole la gente schiava"

Dal palco allestito a piazza Verdi, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni tira la volata a Roberto Lagalla per le Comunali del 12 giugno e conferma la fiducia a Nello Musumeci in vista delle Regionali.

"Roberto Lagalla - ha detto Meloni - rappresenta orgoglio e concretezza. Devo ringraziare Carolina che sarebbe stata un ottimo sindaco, ma non volevamo arroccarci. La candidatura più competitiva era quella di Lagalla, Carolina è stata la prima a dire: 'facciamo un passo indietro'. Il 12 giugno andate a votare - ha aggiunto rivolgendosi agli elettori -. Avete la possibilità di avere un sindaco che nella sua vita si è misurato in molte cose e non ne ha fallita una. Serve gente così per governare Palermo".

Il diretto interessato incassa e rilancia sulla questione morale: "Io e Giorgia Meloni abbiamo un grande valore che ci accomuna: la coerenza. Abbiamo idee chiare, obiettivi precisi e non ci scomponiamo più di tanto di fronte a certe insinuazioni e preconcetti utilizzati contro di noi dagli avversari politici. Lo fanno, proprio perché soffrono la nostra coerenza. Loro che coerenti non sono. Bisogna dirlo con chiarezza e forza: chi in queste settimane si erge a 'certificatore' della legalità altrui non ha mai preso le distanze da una certa antimafia, oggi alla sbarra, che ha inquinato l'isola negli anni del governo Crocetta".

Fratelli d'Italia, ha ricordato Lagalla, "è stato il primo partito nazionale a sostenere la mia candidatura. Ha compiuto un grande gesto di generosità e coraggio, aprendo la la strada alla ricomposizione del centrodestra a Palermo. Un valore, quello dell'unità, da perseguire e coltivate. Anche perché solo se uniti e vigili nei confronti del governo nazionale potremo ottenere per Palermo ciò che è stato garantito a Torino e Napoli, finanziati con oltre un miliardo di euro ciascuno". Un'altra emergenza è quella del cimitero. "Palermo è una città in cui il degrado ti rincorre anche dopo che sei morto e questo la città non lo merita perché ha una storia e un ruolo storicamente riconosciuti", ha dichiarato Giorgia Meloni, prima di dire chiaramente agli elettori che "la mentalità di Fratelli d'Italia è diversa da quella che si vede nella politica delle clientele, quella a cui non frega niente quanto vali e chi sei. Se la pensate così non votate per Fratelli d'Italia, per questa roba qui c'è la sinistra".

Dalle Comunali alle Regionali, sul Musumeci-bis è netta la posizione di Meloni. "Ho accettato mio malgrado di attendere la fine delle elezioni amministrative ma non attenderò oltre. Io credo che Musumeci debba essere il candidato del centrodestra alle Regionali, non c'è una ragione per la quale non debba essere riconfermato. Ha lavorato bene. Cinque anni fa la Sicilia era sempre fanalino di coda in tutte le classifiche, oggi invece è riuscita ad arrivare in vetta a molte di queste. Io non capisco perché ci siano questi tentennamenti, a maggior ragione perché ho chiesto apertamente se ci fossero delle alternative e nessuno le ha". Questo il Meloni pensiero che, in caso di mancato accordo sulla ricandidatura del governatore uscente, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di una candidatura in solitaria di Musumeci. "Questo è un dibattito che si aprirà se sarà necessario aprirlo. Confido che non si dovrà andare da soli".

Infine la stoccata sul Reddito di cittadinanza: "E' l'idea di una politica che vuole la gente schiava. Pensiamo di risolvere il problema dei giovani che scappano, con il reddito di cittadinanza? Non sono d’accordo. Se si vogliono migliorare davvero le loro condizioni di vita, occorre dargli un lavoro ben retribuito che rompa la dipendenza dalla politica. E diciamo la verità: se togliamo questa paghetta chi li vota più i 5 Stelle...", ha concluso la leader di Fratelli d'Italia.