Comunali, in campo i big nazionali: dal comizio della Meloni per Lagalla alla visita di Conte per Miceli

I big nazionali scendono in campo per il rush finale della campagna elettorale. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, mercoledì (alle 17) sarà a Palermo in piazza Verdi per sostenere la corsa a sindaco di Roberto Lagalla, candidato sul quale i meloniani hanno puntato dopo il passo di lato di Carolina Varchi. Mentre l'ex premier Giuseppe Conte, presidente del M5S, dovrebbe fare tappa in città il 7 e l'8 giugno.

Meloni presenterà davanti al teatro Massimo la lista di Fratelli d'Italia per il Consiglio e le circoscrizioni, dove sono stati inseriti anche i candidati di Diventerà Bellissima. Un matrimonio, quello con il movimento del governatore Nello Musumeci, che guarda anche alle Regionali. Meloni infatti continua ad essere infatti il big sponsor di un Musumeci-bis. Mentre la ricandidatura di Musumeci a Palazzo d'Orleans viene ancora osteggiata dagli alleati di centrodestra: Lega e Forza Italia.

Il partito di Berlusconi Meloni sabato presenterà i suoi candidati al Comune alla presenza della senatrice Licia Ronzulli, delegata del presidente Berlusconi, i parlamentari nazionali Renato Schifani e Gabriella Giammanco, e naturalmente di Gianfranco Miccichè. Anche in questo caso è previsto l'intervento di Roberto Lagalla. A sostenere il candidato di centrosinistra Franco Miceli infine dovrebbe essere Giuseppe Conte, in una due giorni di tour in lungo e in largo per la città.