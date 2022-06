Elezioni comunali a Giardinello, Antonino De Luca confermato sindaco

Antonino De Luca, 55 anni, è stato confermato dagli elettori sindaco di Giardinello. E' questo l'esito della consultazione del 12 giugno 2022. De Luca, supportato dalla lista Impegno e continuità per Giardinello ha ottenuto 688 voti pari al 42,26%. Sconfitti Giovanni Geloso, di Uniti per Giardinello, che ha avuto 540 preferenze (33,17%) e Giovanni Polizzi, di Viviamo Giardinello, scelto da 400 elettori (24,57%). Hanno votato 1.633 cittadini, con un'affluenza che si è attestata al 77,28%.

De Luca ha scritto un lungo post su Facebook dopo l'elezione: "Ringrazio ogni singolo cittadino perché ognuno di voi è stato fondamentale, non soltanto per il consenso elettorale, anzi volevo ringraziare anche qualche “avversario” politico che ha espresso comunque gioia per il mio secondo mandato, ma sopratutto ringrazio anche chi non ha avuto lo stesso pensiero perché mi ha permesso di rimanere lucido, vigile e concentrato sui miei obiettivi. Giardinello mi ha premiato ancora una volta ed io non vi deluderò nemmeno quest’altra volta".