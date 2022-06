Gian Antonio Stella e le elezioni palermitane: "'Ollannu' stavolta non c'è, così la città volta pagina"

"'Ollannu' stavolta non c'è, ed è questa l'unica certezza, 42 anni dopo il debutto a Palazzo delle Aquile". Inizia così l'articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera che racconta le scintille palermitane a una settimana dal voto. "Molti - scrive - stapperanno una bottiglia, soprattutto dopo i due anni di Covid e le bare sparse ovunque per colpa dei cimiteri strapieni, altri magari sospireranno già di rimpianto. Ma Palermo volta pagina".

Sulle colonne del Corsera, Stella si chiede come andrà a finire ora. E parla delle provocazioni sui muri con tanto di foto fake del defunto Totò Riina che con le dita disegna un cuoricino dedicato a Berlusconi e dell’appoggio esplicito di Dell’Utri e Cuffaro a Lagalla. "Questo doppio sostegno aiuterà l’ex rettore o lo danneggerà? - si chiede Stella -. Lo diranno solo i risultati delle urne. Come diranno della reazione dei palermitani alle minacce di cancellazione e alle trincee di resistenza sul reddito di cittadinanza".

Poi definisce Franco Miceli "l’architetto dalla vaga somiglianza riccioluta con Francesco De Gregori", e torna sul tormentone su cui batte e ribatte quasi tutta la sinistra, compreso il candidato di +Europa e Azione Fabrizio Ferrandelli: "Puntualmente infilzato da Lagalla e i suoi: 'Ma se cinque anni fa era lui il candidato di Forza Italia!'. Mettiamola così: la coerenza, da queste parti, scarseggia. Basti ricordare il caso di Ismaele La Vardera che nel 2017 fu il candidato di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: 'Cuffaro era sicuro che Leoluca non avrebbe vinto al primo colpo e mi contattò per appoggiare Ferrandelli al ballottaggio...', Mai vista tanta ipocrisia!".

"Quanto a Salvini - scrive ancora Stella - difficile che oggi, a Palermo, torni in certi quartieri. Cinque anni fa su un’Ape con La Vardera (che girò un video-show sulla sua fake-candidatura) urlava nel megafono: 'Altro che Orlando, Ferrandelli, Crocetta e Alfano! Arriva Ismaele a ripulire lo Zen!'. Giorgia era ancora più entusiasta: 'Hai solo ventitré anni? Goffredo Mameli ne aveva solo ventuno, ragazzi, ma fece l’unità d’Italia!'. Ora stanno tutti e due con Lagalla e i suoi sponsor. C’è chi si stupisce?".

Chiusura con un cenno a Francesca Donato: "Eletta nel 2019 alle Europee nella lista della Lega Nord, durissima contro gli immigrati, putiniana convinta e no euro, si è via via spostata diventando una combattiva no vax eccetera eccetera. Domenica la voteranno il comunista Marco Rizzo e l’ex magistrato Antonio Ingroia...".