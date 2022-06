Elezioni comunali a Gangi, Ferrarello torna sindaco: guiderà il municipio per la terza volta

Giuseppe Ferrarello torna alla guida del Comune di Gangi. Supportato dalla lista Progetto Comune, Ferrarello, 51 anni, è stato eletto sindaco con 2.897 voti, pari al 68,70% del totale. Si è fermata a 1.320 preferenze (31,30%), Maria Barreca, candidata di Rigenerazioni Gangi. Sono stati 4.350 i cittadini recatisi alle urne con un'affluenza del 52,10%.

Ferrarello, che succederà a Francesco Paolo Migliazzo, dunque, sarà a capo dell'amministrazione di Gangi per la terza volta. Era, infatti, già stato sindaco per due mandati tra il 2007 e il 2017. "Aver cura delle piccole oneste esigenze del singolo cittadino come fosse un affare importante. Questo sarà il mio impegno", ha scritto Ferrarello su Facebook, citando don Luigi Sturzo. "E - ha aggiunto - ancora 2897 volte grazie a chi ha creduto nel nostro Progetto Comune".