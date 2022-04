Elezioni comunali, Marilina Barreca si candida a sindaco di Gangi: è la prima donna a farlo

Marilina Barreca, 45 anni, ufficializza la candidatura a sindaco di Gangi per le prossime amministrative di giugno. “Sono la prima donna a candidarsi alla guida del paese - dichiara - e ne vado fiera”. Attuale vicesindaco, mamma di due bambini, medico veterinario, imprenditrice agricola e rappresentante a vari livelli del mondo agro-zootecnico, scende in campo per la competizione elettorale con la lista Rigenerazioni Gangi. Impegnata da 15 anni in politica, e da tre al fianco di Francesco Paolo Migliazzo, l'aspirante primo cittadino ritiene di aver maturato l'esperienza necessaria per aspirare alla poltrona più ambita della Giunta "per poter continuare il lavoro svolto in questi anni".

"Ritengo - afferma - di potermi impegnare con trasparenza e onestà, ma soprattutto con determinazione nei confronti della mia comunità. La mia vita testimonia che oltre al lavoro di squadra, prediligo mantenere un profilo basso e impegnare le mie energie concretamente. Ho sempre creduto - continua - nel mio territorio e nella mia Gangi, investendo ogni mia risorsa in questo paese. Essere la prima donna sindaco sarebbe sicuramente un onore che darebbe alla mia vita non un peso, ma un motivo di profondo orgoglio e di esempio anche per i miei figli e per i bambini e le bambine di tutta la comunità. Non solo non bisogna tirarsi indietro davanti alle responsabilità, ma bisogna costruire un mondo più sostenibile e con un impegno più equo. Rigenerazioni - conclude - ha in campo delle idee programmatiche davvero innovative che mi spingono a dire che è il momento di agire con i giovani, per i giovani a sostegno di tutta la comunità”.