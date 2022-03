Elezioni, Miceli non si candida a sindaco: "L'interesse vero per Palermo non è al centro dell'agenda politica"

Franco Miceli rinuncia alla candidatura a sindaco di Palermo. Lo ha reso noto lo stesso presidente dell'Ordine nazionale degli architetti in un comunicato. "Pur essendo onorato dalla proposta, e ringraziando per la fiducia e la stima riposta nella mia persona, rimane fermo il mio intendimento di proseguire con impegno il ruolo che ricopro attualmente - dice -. Continuerò a dedicarmi, come sto facendo con grande impegno, alla comunità degli architetti italiani".

"Non mi trovo a mio agio con i 'tatticismi esasperati' della politica che sono lontani anni luce dalle mie corde. La città di Palermo deve affrontare grandi problemi e guardare al suo futuro. Con grande rammarico constato che l'interesse vero della città non è al centro dell'agenda politica". Questo un passaggio del lungo comunicato con cui Miceli annuncia l'intenzione di rinunciare alla candidatura a sindaco del capoluogo siciliano. "Palermo non può essere merce di scambio per appetiti personali presenti e futuri, né può essere il campo di gioco per soddisfare la bramosia di partecipazione dei candidati di bandiera per future collocazioni - prosegue -. Così si fa solo danno alla città". A sostegno di Miceli si erano espressi la segreteria provinciale del Partito democratico e la deputazione nazionale palermitana del Movimento cinque stelle.



Fonte: Dire