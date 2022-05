VIDEO | Miceli riaccende le polemiche su Lagalla: "Ha perso un'occasione, si è comportato in modo ambiguo"

Il candidato sindaco del centrosinistra, tra la folla accorsa all'Albero Falcone per commemorare le vittime della strage di Capaci, sferra un nuovo attacco all'ex rettore: "Non potrà essere il sindaco di una città che in questi 30 anni ha lottato contro la mafia, ha messo da parte i valori per un puro calcolo elettorale"