Miceli: "Miccichè definisce Musumeci un fascista catanese e poi chiede di votare il suo assessore Lagalla"

"Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, in una schietta intervista pubblicata oggi da La Stampa, importante quotidiano che purtroppo non arriva in Sicilia, definisce Nello Musumeci ‘un fascista catanese’ che tratta i suoi assessori come degli ‘ascari’”. Lo rileva il candidato sindaco dei progressisti palermitani Franco Miceli.





"Condivido il giudizio di Miccichè. Osservo soltanto - prosegue Franco Miceli - che il leader siciliano di Forza Italia sta sostenendo la candidatura a sindaco di uno degli assessori di Musumeci. E' palese che non lo sta facendo volentieri, ma alla fine dei conti Miccichè non ha saputo tenere il punto e ha finito per sostenere il candidato imposto da chi lui stesso giudica fascisti".