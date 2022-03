Corsa a sindaco, la Lega sostiene Scoma: "Candidatura mi onora, ora il centrodestra trovi una sintesi"

Francesco Scoma, 61 anni, è il candidato sindaco sostenuto dalla Lega alle prossime elezioni amministrative. Ad annunciarlo è lo stesso deputato nazionale del partito, guidato da Matteo Salvini, nonchè segretario di Presidenza della Camera.

“La candidatura - commenta in una nota - mi onora e responsabilizza ancora di più, nel percorso di servizio ai cittadini iniziato tanti anni fa che negli ultimi due anni si è incentrato per impedire alla sinistra di continuare a mortificare i palermitani. Ringrazio il segretario regionale Nino Minardo e - continua - tutti gli altri colleghi della Lega che sostenendo con convinzione la mia candidatura offrono alla città e a tutto il centrodestra un progetto concreto per far ripartire Palermo".

Scoma lancia poi un appello al centrodestra: "Mi auguro - conclude - che le validissime e diverse proposte avanzate dagli altri partiti del centro destra possano trovare rapidamente una sintesi per permettere al centrodestra di vincere e dare soluzioni ai tanti problemi irrisolti di questa città”.