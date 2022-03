Corsa a sindaco, Forza Italia punta su Cascio: sarà lui il candidato

Forza Italia punta su Francesco Cascio come candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative. Il suo nome ieri avrebbe messo d'accordo tutti i membri del partito riunitisi nella sede del gruppo parlamentare all'Assemblea regionale siciliana proprio per fare il punto sulle comunali. Presenti la senatrice Licia Ronzulli, delegata dal presidente Silvio Berlusconi e responsabile per i Rapporti con gli alleati, il coordinatore regionale Gianfranco Micciché, i senatori Renato Schifani e Gabriella Giammanco, l'assessore regionale Antonino Scilla, i parlamentari regionali e gli amministratori locali del partito.

A confermare la notizia all'Ansa è lo stesso Cascio: "Sono onorato e felice che Forza Italia abbia deciso di puntare sul mio nome per la candidatura a sindaco di Palermo", ha commentato l'ex presidente dell’Assemblea regionale siciliana che dal 2019 ha preso il posto del medico Pietro Bartolo alla guida del poliambulatorio di Lampedusa. Il medico e politico non ha fatto mistero del momento particolarmente difficile per il centrodestra, da mesi spaccato: "È una fase molto delicata, gli equilibri - ha continuato - al momento sono molto precari e ci sono mesi e mesi di lavoro. L'obiettivo di tutti ora - ha concluso - è quello di portare avanti la candidatura con un centrodestra compatto".