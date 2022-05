VIDEO | Anche Boccia attacca Lagalla: "Con la sua assenza alle commemorazioni ha detto da che parte sta"

Nel mirino del responsabile degli Enti locali del Pd, a Palermo per sostenere la corsa a sindaco di Franco Miceli, c'è pure Ferrandelli: "Lui e l'ex rettore vogliono cancellare il reddito di cittadinanza, poi dicano come garantire i servizi ai più deboli". E sul bilancio del Comune in rosso dice: "Il Patto per Palermo sarà come quello di Napoli"