Francesca Donato firma l'appello della Consulta per la Pace del Comune: "Ribadisco il mio no alla guerra"

La candidata sindaco di Rinascita Palermo Francesca Donato ha sottoscritto l’appello della Consulta per la Pace del Comune di Palermo per un impegno dei candidati a sindaco per la pace e i diritti umani. Hanno aderito anche i candidati Franco Miceli, Fabrizio Ferrandelli e Rita Barbera.

"Le mie posizioni contro la guerra sono note - spiega Donato - ho pertanto sottoscritto con grande convinzione gli impegni per la pace e i diritti umani proposti dalla Consulta cittadina di cui non solo assicuro la conferma dell’istituzione in caso di elezione ma mi impegno anche a renderla permanente e a potenziarne le attività tenendo soprattutto conto della delicata situazione internazionale che richiede un impegno senza precedenti per la pace".

Gli impegni proposti dalla consulta prevedono anche l’adesione alla rete Mayors for peace, l’istituzione di un ufficio per la pace e di una casa della pace e l’istituzione di un capitolo di bilancio destinato alle attività della consulta.