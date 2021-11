L'eurodeputata no vax rompe gli indugi, Francesca Donato: "Mi candido a sindaco di Palermo"

“Voglio offrire un’alternativa ai partiti, ad una politica che segue logiche troppo lontane da quelle dei cittadini. Pongo la mia esperienza, il mio impegno a servizio della città di Palermo come candidato sindaco indipendente” con queste parole l’europarlamentare Francesca Donato ha annunciato con un video pubblicato sui social la sua candidatura a primo cittadino del capoluogo siciliano che sceglierà il successore di Leoluca Orlando nella prossima primavera.

Una nuova sfida per l’eurodeputata siciliana - è originaria di Ancona ma vive a Palermo da 22 anni - che in questi mesi ha guidato il fronte contro il green pass arrivando a lasciare polemicamente il partito di Matteo Salvini contestando l’appiattimento della Lega sulle politiche del governo Draghi. Ed ora l’ex leghista ha scelto la battaglia elettorale per Palermo bruciando sul tempo le coalizioni di centrodestra e centrosinistra: “La mia candidatura a sindaco e la mia lista saranno uno strumento per dare voce e ruolo nelle istituzioni per tutti i cittadini che vogliono mettersi in gioco e che hanno un’idea diversa di politica”.

“Chiedo ai cittadini - scandisce nel video l’eurodeputata - di costruire insieme un progetto per far rinascere Palermo. Per questo motivo sarà prioritario in questa fase l’incontro con le associazioni del territorio, col le categorie produttive e tutti i cittadini di buona volontà per costruire un programma condiviso che abbia come fondamento la difesa dei diritti di tutti”.

Francesca Donato è di fatto la prima candidata ufficiale a Palazzo delle Aquile, ancora incerto l'orientamento di Pd e grillini per il dopo Orlando mentre oggi il centrodestra dopo giorni di polemiche affronterà una prima difficile riunione di coalizione.