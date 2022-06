Elezioni comunali a Ficarazzi, Giovanni Giallombardo è il nuovo sindaco

Giovanni Giallombardo è il nuovo sindaco di Ficarazzi. L'esponente della lista civica "Cambia Ficarazzi" ha ottenuto 4.053 voti pari al 66,25% delle preferenze. Sconfitto Giuseppe Cannizzaro, candidato di "Uniti per Ficarazzi" che ha avuto 2.065 voti ovvero il 33,75%.

Giallombardo succede a Paolo Martorana che ha amministrato Ficarazzi per due mandati consecutivi, a partire dal 2012. Hanno votato nel comune alle porte di Palermo 6.275 elettori, pari al 57,44% degli aventi diritto.

"Un risultato - si legge in una nota dello staff del nuovo primo cittadino - che è già storia e fa riflettere: Ficarazzi ha bisogno di cambiamento e lo ha chiesto prepotentemente. Tutti i concittadini sono scesi in strada a festeggiare il nuovo sindaco. Un lungo corteo si è riunito fiero lungo le strade di Ficarazzi. Il cambiamento è ciò di cui la comunità ha bisogno e che si è espresso a gran voce con la passione che tutti i ficarazzesi hanno per il proprio territorio, voglia di rinascita di un paese pieno di risorse turistiche da valorizzare, voglia di creare punti aggregativi socio culturali, migliorare una città e renderla più vivibile a misura di bambino e famiglie che vogliono vivere in un paese sano, fatto di gente pronta a cooperare per migliorare il proprio territorio".