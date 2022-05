Elezioni, Ferrandelli presenta la sua squadra: "Non siamo nati per le poltrone, ma per governare Palermo"

“So che tante persone sono costrette ad andare alle iniziative di questi candidati che sono dei giganti dai piedi di argilla. In questa città manca ancora la libertà", così Fabrizio Ferrandelli all’evento di presentazione dei candidati al Consiglio comunale e degli assessori indicati per la Giunta che sono: Mario Attinasi, Domenica Di Fatta, Ugo Forello, Valeria Militello, Domenico Michelon e Nadia Spallitta.

"Puoi avere bisogno della Regione o di una concessione - ha spiegato - e questi di qui ammorbano e governano da 35 anni la macchina amministrative e regionale. Capisco che molti sono obbligati ad andare a queste iniziative ma tifano per noi perché siamo gli unici in grado di mandarli a casa, gli unici che possono aprire le porte, abbattere i muri e far prevalere il merito. Sappiamo che tanti tifano per noi, tifano per chi ha la conoscenza della città e l’energia per governarla. Conosco la città a menadito, conosco i conti del Comune. La mia coalizione non si è messa insieme per un patto di poltrone o per altre elezioni, è nata per governare Palermo da donne e uomini liberi".

Poi lancia un messaggio. "Oggi qui, da piazza Magione, dove sono cresciuti Falcone e Borsellino, mandiamo un messaggio e diciamo chiaramente che stiamo dalla parte dei diritti sociali, della legalità e dei cittadini che sono stanchi di non ricevere più servizi, siamo - conclude Ferrandelli - contro Cosa nostra e la criminalità organizzata”.