Ferrandelli attacca Miceli: "Non ha argomenti per migliorare questa città, dobbiamo voltare pagina"

“Noto, ogni giorno che passa, che il candidato Miceli non ha argomenti per migliorare questa città. Parla ancora di visione... La visione di chi lo sostiene ha rovinato la città e il futuro dei nostri figli". A dichiararlo è Fabrizio Ferrandelli, in corsa per la poltrona più importante di Palazzo delle Aquile

Il candidato sindaco di Azione e +Europa prosegue: "Miceli non ha ancora capito che è ora di voltare pagina e dare nuova luce a Palermo. Ieri, durante il dibattito pubblico di Ande, abbiamo parlato di edilizia scolastica, di giovani, di conti e di partecipate, lui non ha saputo replicare e portare un solo dato concreto di intervento. Palermo è stanca di vedere le stesse facce che hanno portato la città al dissesto funzionale - continua Ferrandelli -, che sono andati a Roma con il piattino raccattando poco più di 180 milioni dopo averci indebitati per 500 milioni, perdendo la faccia e giocandosi i giovani per i prossimi 20 con debito pesantissimi. I palermitani, il 12 giugno, avranno la possibilità di cambiare e sono sicuro che lo faranno con cognizione mandando a casa tutti quelli che hanno fatto del male ad una delle città più belle del mondo e mortificando il merito".