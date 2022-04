Elezioni, l'annuncio di Faraone: "Nasce la lista dei Riformisti e Popolari"

"Una lista plurale e aperta che unirà le forze riformiste, popolari e civiche, una casa comune per tutti coloro che vogliono lavorare con serietà e competenza per una Palermo che riparte, dal centro alle periferie. Nasce la lista dei Riformisti e Popolari ed è una delle due liste a cui stiamo lavorando”, lo afferma il presidente dei senatori del gruppo Italia Viva-Psi, Davide Faraone. Si chiama "Riformisti e Popolari - Lavoriamo per Palermo". "La lista - si legge - accoglierà tutte le anime del riformismo liberale, popolare, socialista ed autonomista che stanno lavorando insieme ad un grande progetto per Palermo”.

“Un laboratorio - spiega Faraone - che contiamo di ripetere con successo anche nei successivi appuntamenti elettorali. Sarà una grande casa con esponenti del mondo politico, delle professioni e della società civile. Ripetere ‘il modello Draghi’ a Palermo sarà il nostro obiettivo, servono un campo molto largo, autorevolezza, pragmatismo e discontinuità per salvare Palermo dal dissesto e dal degrado. Lavoreremo con grande determinazione per ottenere i risultati che la nostra città merita”.