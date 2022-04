Rompi il Sistema, in piazza un'altra lista per Ferrandelli: "Giovani di una Palermo che s'è stufata"

Con Fabrizio Ferrandelli in testa, "Rompi il Sistema" è scesa per strada oggi a Palermo, per una campagna di sensibilizzazione contro un sistema politico che da anni governa Palermo al solo scopo di rimanere dov'è. "Rompi il sistema" è una delle liste che sosterranno la candidatura di Fabrizio Ferrandelli a sindaco di Palermo. Donne e uomini si sono dati appuntamento nel centro di Palermo, tra via Generale Magliocco e via Ruggero Settimo per una proposta politica nuova che volti pagina rispetto a un "sistema autoreferenziale che si alimenta di mediocrità e ne produce altrettanta". "Rompi il Sistema - ha detto Ferrandelli - è la lista di giovani che hanno deciso di donare il loro impegno in politica, per fare vedere che c'è una Palermo che s'è stufata e vuole scendere in campo seriamente, rompendo i sistemi di poteri e rompendo con il passato".

Fonte: Adnkronos